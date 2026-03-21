In val Ridanna, in Alto Adige, si è verificato un distacco di una valanga che ha causato la morte di tre persone, tra cui una donna di 26 anni, e il ferimento grave di altre due. Inoltre, due persone sono rimaste ferite in modo lieve. La valanga ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, portando a questo tragico bilancio.

BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di tre morti, più due feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina, con un fronte di 150 metri e una lunghezza di alcune centinaia di metri, si è staccata alle 11:40 del 21 marzo, a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Dopo i primi due decessi avvenuti poco dopo la slavina, nella notte tra il 21 e il 22 marzo, è morta, in ospedale a Innsbruck, Laura Santino, la 26enne di Vestone (Brescia) che era ricoverata in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in val Ridanna, sale a tre il numero di morti: la 26enne Laura Santino, Martin Parigger e Alexander Froetscher. Altri due feriti gravi

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Tutto quello che riguarda Laura Santino

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