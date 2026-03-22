Una valanga di grandi dimensioni ha coinvolto un gruppo di scialpinisti sul Tallone Grande, in Val Ridanna, in Alto Adige. L’incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altri membri del gruppo. Sul posto sono intervenuti soccorritori e squadre di emergenza per prestare aiuto e recuperare i dispersi. La zona rimane sotto stretta osservazione a causa del rischio di ulteriori slavine.

Una valanga di vaste proporzioni ha travolto un gruppo di scialpinisti sul Tallone Grande, in Val Ridanna, causando due vittime e diversi feriti. Il bilancio definitivo, comunicato dalla Centrale di emergenza di Bolzano, parla di due morti, tre feriti gravi e due lievi. Le vittime sono due altoatesini: Martin Parigger, 62 anni, guida alpina originaria di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56 anni, anche lui originario della valle ma residente in Austria. La slavina si è staccata intorno alle 11:40 di sabato 21 marzo nei pressi della Cima di Incendio (Zunderspitze), a quota 2.445 metri. Impressionanti le dimensioni del fronte nevoso: circa 150 metri di larghezza per 800 di lunghezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Valanga in Alto Adige, morti Martin Parigger e Alexander Frötscher: tragedia in Val Ridanna

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