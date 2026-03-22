Valanga in Alto Adige morti Martin Parigger e Alexander Frötscher | tragedia in Val Ridanna
Una valanga di grandi dimensioni ha coinvolto un gruppo di scialpinisti sul Tallone Grande, in Val Ridanna, in Alto Adige. L’incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altri membri del gruppo. Sul posto sono intervenuti soccorritori e squadre di emergenza per prestare aiuto e recuperare i dispersi. La zona rimane sotto stretta osservazione a causa del rischio di ulteriori slavine.
Una valanga di vaste proporzioni ha travolto un gruppo di scialpinisti sul Tallone Grande, in Val Ridanna, causando due vittime e diversi feriti. Il bilancio definitivo, comunicato dalla Centrale di emergenza di Bolzano, parla di due morti, tre feriti gravi e due lievi. Le vittime sono due altoatesini: Martin Parigger, 62 anni, guida alpina originaria di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56 anni, anche lui originario della valle ma residente in Austria. La slavina si è staccata intorno alle 11:40 di sabato 21 marzo nei pressi della Cima di Incendio (Zunderspitze), a quota 2.445 metri. Impressionanti le dimensioni del fronte nevoso: circa 150 metri di larghezza per 800 di lunghezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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