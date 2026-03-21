Una valanga in Alto Adige ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val Ridanna, coinvolgendo almeno dieci persone. L'incidente ha provocato due decessi e cinque feriti, rendendo necessarie operazioni di soccorso in alta quota per cercare di recuperare i superstiti e prestare assistenza ai feriti. Le autorità stanno gestendo la situazione e coordinando i soccorsi.

Una valanga ha investito un gruppo di scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige, coinvolgendo almeno dieci persone e facendo scattare una complessa operazione di soccorso in alta quota. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di sabato, con la segnalazione di un distacco nevoso in area montana oltre i 2.300 metri, dove ogni minuto può risultare decisivo per le operazioni di ricerca e recupero. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’intervento, le persone travolte risultavano dotate di Artva, il dispositivo di ricerca e localizzazione utilizzato in caso di seppellimento sotto la neve. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e della Guardia di finanza, impegnati nelle attività di individuazione dei dispersi e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Valanga in Alto Adige, tragedia in Val Ridanna: dieci travolti, due morti e cinque feriti

Articoli correlati

Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valangaAGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda in Alto Adige.

Tutto quello che riguarda Alto Adige

Temi più discussi: Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsi; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: VALANGA SUL PRESENA, MORTO IL GIOVANE SCIATORE CHE ERA STATO TRAVOLTO; Valanga in val Ridanna, allertati 4 ospedali in Alto Adige e Tirolo; Valanga in val Ridanna, il bilancio provvisorio è di due morti. Allerta per 4 ospedali tra Alto Adige e Tirolo.

Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di scialpinisti: «Due morti e un ferito grave». Soccorsi con gli elicotteriÈ in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines.Secondo prime informazioni, una decina di scialpinisti sarebbero rimasti ... corriereadriatico.it

Maxi intervento per una valanga in Alto Adige: 2 morti e 5 feriti in Val RidannaE' di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metr ... ansa.it

Una valanga ha travolto una decina di scialpinisti sul Tallone Grande, a Racines, in Val Ridanna, Alto Adige, scatenando una massiccia operazione di soccorso facebook

Una valanga ha travolto dieci persone in Alto Adige, in corso una maxi operazione di soccorso x.com