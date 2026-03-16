Due sciatori sono stati travolti questa mattina da una valanga nella zona della Conca di Presana, nel Trentino. La slavina si è staccata sul versante di Ponte di Legno, e una persona è rimasta sepolta sotto la neve. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per cercare di recuperare i coinvolti. La situazione rimane critica per uno dei due sciatori colpiti.

PONTE DI LEGNO (TRENTO) - Valanga travolge due sciatori: la slavina si è staccata questa mattina, lunedì 16 marzo, nella zona della Conca di Presana, sul versante trentino nel territorio di Vermiglio, nel comprensorio sciistico del Tonale. Le due persone si erano allontanati dalla pista battuta per percorrere un piccolo tratto fuoripista e sono stati investiti dalla valanga. Uno dei due è rimasto sepolto dalla neve ed è in gravi condizioni, mentre l'altra persona è rimasta illesa. I soccorritori Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga travolge due sciatori fuoripista: una persona rimasta sepolta sotto la neve. È grave

Articoli correlati

Leggi anche: Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: da 3 a 6 persone sotto la neve. Interviene il soccorso alpino

Leggi anche: Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: interviene il soccorso alpino. Da tre a sei persone sotto la neve

Contenuti utili per approfondire Valanga travolge

Temi più discussi: Valanga sul Monte Baldo travolge tre sciatori: Sono riusciti a mettersi in salvo da soli prima dell'arrivo dei soccorsi; Scialpinista travolto da una valanga e trascinato per 400 metri: è in ospedale; Valanga in Val Travenanzes: l'allarme da un gruppo di sciatori. Vittima un 50enne, trascinata per circa 900 metri nel vallone.

Valanga a Conca di Presena, travolti due scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimoIlleso l’altro sciatore. Lo smottamento si è verificato sul versante trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio del Tonale ... msn.com

Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori, uno in arresto cardiacoUna valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia) ... fanpage.it

Molfetta, show offensivo al PalaPoli: Rende travolto 105-84 Una valanga di punti, entusiasmo e giocate di qualità. La Dai Optical Virtus Molfetta travolge la Bim Bum Basket Rende con un perentorio 105-84, firmando una prestazione offensiva sontuosa che co - facebook.com facebook

Tragedia in Valdidentro: valanga travolge e uccide due giovani alpinisti varesenews.it/2026/02/traged… #valanga x.com