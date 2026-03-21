Una valanga si è staccata sabato mattina alle 11 in Alto Adige, provocando due morti e cinque feriti. Tra i feriti c'è una donna di 26 anni originaria di Brescia, che si trova in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato le vittime e assistito i feriti. La valanga ha interessato una zona frequentata da escursionisti e sciatori.

Brescia, 21 marzo 2026 – Una valanga, che si è staccata questo sabato mattina 21 marzo attorno alle 11.30 nella zona dello Zunderspitze (Cima d’Incendio), in val Ridanna in Alto Adige in provincia di Bolzano ha travolto un gruppo di scialpinisti causando due morti e diversi feriti. Tra questi c’è una donna bresciana di 26 anni, ricoverata in condizioni gravi a Innsbruck, nella clinica universitaria. Non è al momento nota la sua provenienza né si hanno dettagli sulla prognosi, che sarebbe riservata. Valanga in Alto Adige, 25 di scialpinisti travolti. Due morti e 5 feriti L’enorme colata di neve, avvenuta a 2.445 metri di quota su un pendio particolarmente ripido, ha coinvolto circa 25 scialpinisti – di cui molti fortunatamente illesi - e si è estesa per circa 150 metri di larghezza sull’intero versante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga in Alto Adige: due morti e cinque feriti, grave una bresciana di 26 anni

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