il kuwait ha abbattuto per errore tre caccia degli stati uniti

Il Kuwait ha abbattuto accidentalmente tre caccia F-15E degli Stati Uniti. Le forze armate statunitensi hanno confermato che gli aerei, probabilmente diretti in Iran, sono stati colpiti dalle difese aeree kuwaitiane senza intenzione. L’incidente riguarda tre velivoli abbattuti in territorio kuwaitiano e coinvolge l’esercito statunitense e le autorità del Kuwait.

L’esercito degli Stati Uniti ha confermato l’abbattimento di tre propri caccia F-15E -probabilmente diretti in Iran– in Kuwait, che sarebbero stati colpiti per errore dalle difese aeree del Paese. I sei membri degli equipaggi si sono eiettati dai loro velivoli e sono riusciti ad atterrare con il paracadute. Il Ministero della Difesa del Kuwait aveva riportato la notizia della caduta di aerei militari statunitensi questa mattina. I piloti, che erano riusciti a mettersi in salvo, erano stati immediatamente soccorsi e portati in ospedale. Stanno circolando, in queste ore alcuni video che mostrano un caccia (un F-15E o un FA-18) mentre precipita al suolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

