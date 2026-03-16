Referendum Giustizia 2026 come e per cosa si vota il 22 e 23 marzo | orari quesito e quorum

Il referendum sulla giustizia 2026 si terrà il 22 e 23 marzo. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su uno o più quesiti specifici relativi a riforme e modifiche in ambito giudiziario. La consultazione coinvolge tutti i cittadini aventi diritto di voto.

Tra pochi giorni si svolgerà il referendum sulla giustizia 2026: domenica 22 marzo le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. È un referendum costituzionale, quindi non c'è quorum: il risultato è valido a prescindere dall'affluenza. Si vota Sì servirà per confermare la riforma Nordio della giustizia, No per respingerla. Secondo gli ultimi sondaggi, il risultato è in bilico e potrebbe dipendere da quante persone andranno a votare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

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