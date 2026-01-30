Maltempo senza tregua continua l' allerta gialla a Reggio Calabria e provincia

La pioggia non smette e le strade di Reggio Calabria restano allagate. Le allerte meteo segnalano ancora rischio di frane e allagamenti, e le autorità invitano i cittadini a stare attenti. Le scuole sono rimaste chiuse e molte zone sono isolate. La protezione civile monitora costantemente la situazione, mentre i residenti cercano di adattarsi a questa lunga ondata di maltempo.

Confermato l'avviso della protezione civile anche per tutta la giornata del 31 gennaio 2026 con pioggia, vento e rischio di mareggiate sulle coste interessate Continua l'ondata di maltempo a Reggio Calabria, dove anche per la giornata di domani, 31 gennaio 2026, è stato confermato un avviso di allerta gialla. L'avviso di criticità idrogeologica e idraulica è emanato da questa mezzanotte e fino alle ore 24, quindi per l'intera giornata di sabato 31 gennaio 2026. Saranno possibili precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

