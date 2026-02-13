Per il maltempo interventi di messa in sicurezza senza sosta in centro e periferie a Reggio Calabria

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il territorio cittadino, con raffiche di vento intense e mareggiate lungo la costa, ha costretto i tecnici comunali a intervenire senza sosta per mettere in sicurezza edifici, strade e infrastrutture sia nel centro che nelle periferie di Reggio Calabria.

Rami e alberi abbattuti dal vento, monitorate le aree a rischio. In azione, polizia locale e Castore srl. Attiva la sala operativa fino a cessate esigenze La polizia locale di Reggio Calabria, guidata dal comandante Salvatore Zucco, è impegnata senza sosta nel monitoraggio delle aree più a rischio e nel coordinamento delle operazioni sul territorio. Diversi gli interventi effettuati sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche per la rimozione di rami e alberi abbattuti dal vento. Un intervento, nella tarda serata di ieri si è reso necessario anche sul lungomare di Gallico. A causa della mareggiata è stato inoltre disposto in via precauzionale la chiusura del lungomare di Catona.

Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria per fare il punto sui danni provocati dal maltempo.

A causa delle intense condizioni meteorologiche, diversi alberi sono caduti in città, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza.

