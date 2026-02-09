Un’unità di strada per aiutare i ragazzi

Questa mattina, Davide Folloni, della cooperativa Papa Giovanni XXIII, ha presentato un progetto per aiutare i giovani in difficoltà. Secondo lui, i ragazzi di oggi non sono armati di coltelli, ma sono disarmati in senso più profondo. Un modo per dire che spesso mancano di strumenti e supporto, più che di violenza vera e propria. L’obiettivo è creare un’unità di strada che possa offrir loro un aiuto concreto e immediato.

Più che col coltello alla mano, secondo Davide Folloni (cooperativa Papa Giovanni XXIII, nella foto), i ragazzi di oggi sono "disarmati, in senso non letterale del termine". "Hanno sempre meno strumenti per difendersi e gestire l'emotività – spiega – ed è il mondo adulto a non essere stato capace di fornire loro questi strumenti". Folloni è il direttore dell'area socio educativa, che si occupa anche del servizio di educativa di strada in una fascia che va indicativamente dai 14 ai 25 anni. "C'è un'équipe dedicata che si muove sul territorio a coppie o a tre operatori – continua – cercando di presidiare in modo equilibrato i diversi poli della città: quattro principali più quello centrale, che in qualche modo li raccoglie tutti".

