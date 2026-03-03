Il sabato alternativo di 11 adolescenti | da Barberino con la Misericordia per aiutare chi vive in strada

Undici adolescenti tra i 14 e i 16 anni hanno deciso di dedicare il loro sabato sera al volontariato, accompagnando i volontari della Misericordia da Barberino per aiutare chi vive in strada. Invece di uscire con gli amici o rimanere a casa, hanno scelto di trascorrere il tempo supportando chi si trova in difficoltà. La loro attività si è concentrata sull’assistenza e il supporto alle persone senza fissa dimora.

Un sabato dedicato agli altri. È stata la scelta di undici ragazzi tra i 14 e i 16 anni che, invece di restare a casa o uscire con gli amici, hanno scelto di passare il sabato sera facendo volontariato. Sono partiti da Barberino di Mugello e hanno raggiunto Firenze per incontrare e sostenere chi vive in strada. Con loro c’era un gruppo di 19 persone: undici studenti tra la prima e la seconda superiore, quattro accompagnatori adulti e quattro volontari della Misericordia di Barberino di Mugello. Tutti insieme hanno partecipato alle uscite serali organizzate dal Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina, all’interno del progetto di accoglienza invernale promosso dal Comune di Firenze e dedicato alle persone senza dimora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

