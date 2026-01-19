La musica come un veicolo di sollievo tornano i concerti nei luoghi di cura

Torna la rassegna Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura, giunta alla seconda edizione. Un’iniziativa che utilizza la musica come strumento di sollievo e benessere, coinvolgendo pazienti, familiari e professionisti nei contesti sanitari. Attraverso concerti mirati, si valorizza il ruolo terapeutico della musica, contribuendo a creare atmosfere di conforto e supporto nel percorso di cura.

Torna, per il secondo anno consecutivo, la rassegna Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura. Un percorso che offre un’esperienza di benessere a pazienti e utenti dei servizi sanitari, ai loro familiari e ai professionisti, sfruttando il potere terapeutico e trasformativo della musica. Come.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Note di Natale", quattro concerti per condividere la magia delle feste nei luoghi di cura

Da lunedì 15 a lunedì 22 dicembre, l’Azienda Usl di Piacenza organizza

La Musica dei Cieli, il programma completo: protagonisti, date e orari dei concerti nei luoghi di culto a Milano

La Musica dei Cieli celebra la sua ultima settimana a Milano, con 19 concerti nei luoghi di culto della città. Il festival, che promuove la grande musica internazionale e la diversità culturale, vede protagonisti oltre venti artisti provenienti da tutto il mondo. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura, con appuntamenti in luoghi suggestivi e ricchi di storia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

TonyPitony, musica e satira non sono mai state così bene insieme: "Così è (se vi pare)" - Leggi su Sky TG24 l'articolo TonyPitony, musica e satira non sono mai state così bene insieme: 'Così è (se vi pare)' ... tg24.sky.it