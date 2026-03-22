Un viaggio nel futuro che è già qui, con robot e intelligenza artificiale sviluppati in Brianza. Tecnologie pensate e costruite sul territorio sono ora presenti in fabbriche, ospedali, cliniche e nell’industria spaziale. Questo approfondimento si concentra sulle applicazioni pratiche di queste innovazioni e sui settori in cui stanno entrando. La presenza reale di queste tecnologie nel quotidiano è evidente e in rapido sviluppo.

Un viaggio nel futuro che è già qui. Un’esplorazione di quello che già ora possono fare la robotica e l’ intelligenza artificiale made in Brianza, con tecnologie pensate e costruite sul territorio che stanno entrando in fabbriche, ospedali, cliniche e anche nell’industria spaziale. È l’esperienza che si potrà fare oggi a Carate grazie alle Giornate di Primavera del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano: in mezzo a ville antiche, preziose chiese e altri edifici storici, uno dei beni eccezionalmente aperti al pubblico sarà infatti la sede della Oversonic Robotics, azienda italiana che progetta e realizza robot umanoidi cognitivi. Ad accogliere i visitatori sarà proprio uno di questi, il robot umanoide RoBee, l’unico certificato per l’impiego nel settore industriale e in quello medico-sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un viaggio nel futuro. Sulle orme dei robot nel cuore di Oversonic

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