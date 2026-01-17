Oversonic Robotics di Carate Brianza amplia il suo ambito di attività, siglando un accordo strategico con NantWorks per lo sviluppo di robot destinati alla Luna. Dopo aver applicato con successo la tecnologia in ambito industriale e sanitario, l’azienda si propone ora di contribuire alle future missioni spaziali, rafforzando il ruolo dei robot ‘made Oversonic’ come pionieri nello spazio.

Carate Brianza, 17 gennaio 2026 – Dalla Brianza alla conquista dell’America e dello spazio. Dopo gli impieghi in ambito industriale, nelle cliniche e negli ospedali del suo robot umanoide cognitivo RoBee, l’azienda Oversonic Robotics di Carate entra anche nel settore dell’aerospazio. Lo fa con un nuovo accordo negli Usa, che ha l’obiettivo di applicare le piattaforme tecnologiche di Oversonic agli ambienti spaziali, sviluppando soluzioni robotiche avanzate “per l’esplorazione e il supporto delle infrastrutture”, guardando prima di tutto alle missioni lunari. “I primi ambiti di intervento - chiariscono dall’azienda - riguarderanno progetti legati all’esplorazione della Luna e allo sviluppo di infrastrutture, in particolare a supporto delle future attività nell’area del Polo Sud lunare e del Lunar Gateway, la nuova stazione spaziale orbitante”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio verso lo spazio: i robot ’made Oversonic’ nuovi pionieri della Luna. Accordo strategico tra l’azienda di Carate e NantWorks

