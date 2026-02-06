Buonfiglio | Tutti gli stranieri ci dicono che abbiamo il Villaggio Olimpico più bello di sempre

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato con soddisfazione le strutture del Villaggio Olimpico, che gli stranieri definiscono il più bello di sempre. Prima della cerimonia di apertura, lui stesso ha visitato le aree e ha sottolineato che tutto sembra pronto e all’altezza delle aspettative.

