Buonfiglio | Tutti gli stranieri ci dicono che abbiamo il Villaggio Olimpico più bello di sempre
Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato con soddisfazione le strutture del Villaggio Olimpico, che gli stranieri definiscono il più bello di sempre. Prima della cerimonia di apertura, lui stesso ha visitato le aree e ha sottolineato che tutto sembra pronto e all’altezza delle aspettative.
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si è detto soddisfatto di quanto visto nelle ore precedenti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Più bello dentro che fuori: viaggio nel Villaggio Olimpico di Milano, tra sale videogame, attenzione per i materassi e vista sui cantieri
Il Villaggio Olimpico di Milano si mostra in modo diverso rispetto alle immagini classiche.
Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: «Non abbiamo sempre trionfato, questo ci ha reso umane: abbiamo vinto, abbiamo perso, ci siamo rimboccate le maniche e ci abbiamo riprovato»
Tania Cagnotto e Francesca Dallapè ripercorrono il loro percorso nel mondo dei tuffi, tra successi e sconfitte, in
Una delle curiosità di questi primi giorni di Villaggio Olimpico è quello strano, basso, lavandino messo nei bagni delle stanze di atleti e addetti ai lavori. Curiosità, ilarità, stanno spopolando video fatti proprio dagli interessati che chiedono "come si usa" Ebben facebook
Un ospite speciale al Villaggio Olimpico Il Presidente Mattarella ha incontrato tutti gli atleti Azzurri e pranzato con loro, seduto tra la portabandiera Arianna Fontana e Pietro Sighel #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Mattarella x.com
