Buonfiglio | Tutti gli stranieri ci dicono che abbiamo il Villaggio Olimpico più bello di sempre

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato con soddisfazione le strutture del Villaggio Olimpico, che gli stranieri definiscono il più bello di sempre. Prima della cerimonia di apertura, lui stesso ha visitato le aree e ha sottolineato che tutto sembra pronto e all’altezza delle aspettative.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si è detto soddisfatto di quanto visto nelle ore precedenti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

