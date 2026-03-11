Un Posto al Sole anticipazioni 12 marzo | Eduardo di nuovo in crisi se la prende con Giulia

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Eduardo si troverà di nuovo in crisi e avrà uno scontro con Giulia. La soap partenopea continuerà a seguire le vicende dei personaggi, con momenti di tensione e confronti tra i protagonisti. L’episodio mostrerà le reazioni dei personaggi di fronte alle nuove difficoltà.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Eduardo di nuovo sull'orlo di cadere in vecchie tentazioni. Nell' episodio di giovedì 12 marzo di Un Posto al Sole Sabbiese sarà un'altra volta preso dallo sconforto, tanto da prendersela con la signora Giulia. Nel frattempo, Roberto e Cristina continuano a non trovare un punto d'incontro. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti La richiesta di Greta mette in difficoltà Roberto e Cristina, già in conflitto tra loro, e provoca un'accesa discussione nonostante il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 12 marzo: Eduardo di nuovo in crisi, se la prende con Giulia Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni 29 dicembre: Giulia aiuta Eduardo, le indagini di Damiano preoccupano RinoTutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nell' episodio natalizio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al... Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni al 13 febbraio: Eduardo prende le distanze da Stella Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un Posto al Sole anticipazioni 12 marzo... Temi più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni 12 marzo: Eduardo di nuovo in crisi, se la prende con Giulia; Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo: Eduardo esulta dopo il colpo, Michele sfida Ferri; Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo: coppie in crisi e misteri. Un posto al sole, anticipazioni al 20 marzo: Damiano indaga, Eduardo decideLe anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 16 al 20 marzo 2026 rivelano sviluppi importanti per Damiano ed Eduardo, due personaggi destinati a vivere una fase particolarmente deli ... it.blastingnews.com Un posto al sole, trame al 20/3: Eduardo prende una decisione, Damiano trova un indizioEduardo affronta una scelta difficile non ancora rivelata dalle trame, mentre Damiano trova un possibile indizio sulla banda di ladri ... it.blastingnews.com Quest’anno ricorre il centenario della scomparsa di Eduardo Scarpetta. Pertanto, l’Istituto Comprensivo Piscicelli-Maiuri, La Terra dei Miti, in collaborazione con la Fondazione Napoli Novantanove, ha proposto ai nostri allievi la realizzazione di un laboratorio - facebook.com facebook