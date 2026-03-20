Lunedì sera torna su Rai 3 un nuovo episodio di Un posto al sole, la soap arrivata nel 1996 e ancora molto seguita dal pubblico. Le anticipazioni del 23 marzo 2026 indicano che la trama si concentrerà su Eduardo, il personaggio che finirà in una situazione difficile. La puntata si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 marzo 2026: Eduardo è tornato a fare il criminale. Nella puntata precedente del 20 marzo 2026. Nella puntata di venerdì 20 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, aumentando la tensione attorno a lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 23 marzo 2026: Eduardo finisce male

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