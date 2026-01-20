Lo staff di ristoranti e locali rappresenta una delle sfide principali per i gestori. Offrendo fino a 2.200 euro con vitto e alloggio, molte candidature si interrompono dopo il primo colloquio, evidenziando una difficoltà nel trovare personale motivato e disponibile. Questa situazione riflette le dinamiche attuali del settore, dove la ricerca di professionisti affidabili e impegnati rimane una delle priorità.

E’ sempre la stessa storia: chi ha un ristorante o un locale, fatica a trovare personale di cucina e sala. A denunciare la criticità, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è ora Andrea Alfieri, executive chef dell’Hotel Majestic (4 stelle superior). Alfieri, rientrato nella località trentina lo scorso giugno dopo le esperienze a Courmayeur e Milano, ha affidato ai social un appello dettagliato per completare la propria brigata, offrendo contratti commisurati all’esperienza, vitto e alloggio. Secondo lo chef, la difficoltà nel reperire dipendenti è un fenomeno strutturale in peggioramento: “Non è il primo anno che ho questo problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Offriamo fino a 2.200 euro di stipendio con vitto e alloggio, ma molti candidati spariscono dopo il primo colloquio. I giovani pretendono di fare il minimo indispensabile": lo sfogo dello chef Alfieri

