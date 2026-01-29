Franco Claretti | Il Parco dello Stelvio è un ambiente fragile Le Olimpiadi devno essere un momento di responsabilità condivisa

Il Parco dello Stelvio si prepara ad affrontare le Olimpiadi con grande attenzione. Franco Claretti, responsabile del parco, spiega che l’area è molto fragile e richiede responsabilità condivise. Mentre le montagne si riempiono di turisti per l’evento, il parco lavora per gestire i flussi e proteggere la natura. La sfida è mantenere l’equilibrio tra accoglienza e tutela ambientale.

Claretti che impatto avranno i Giochi Olimpici sul Parco? «Bisogna ricordare che la missione statutaria del Parco Nazionale dello Stelvio rimane la ricerca e la sensibilizzazione. Sono gli strumenti che abbiamo per tutelare gli ecosistemi alpini, renderli più resilienti e capaci di assorbire gli impatti dei grandi cambiamenti a cui il Parco inevitabilmente va incontro». Quali sono i cambiamenti che affrontate? «Cambiamenti sociali: il Parco è sempre più soggetto all’aumento dei flussi turistici. Anche i quelli legati a Milano-Cortina, per quanto temporanei. Cambiamenti naturali: il ritiro dei ghiacciai, il cambiamento climatico in generale e la conseguente evoluzione dell’habitat, il ritorno della fauna selvatica - orsi e lupi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Franco Claretti: «Il Parco dello Stelvio è un ambiente fragile. Le Olimpiadi devno essere un momento di responsabilità condivisa» Approfondimenti su Stelvio Parco Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi sulle orme dei dinosauri nel Parco dello Stelvio Nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, emerge una scoperta scientifica eccezionale nel Parco dello Stelvio: i resti di dinosauri risalenti a milioni di anni fa. Orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, Fontana: "Regalo della storia alle Olimpiadi" Nel Parco Nazionale dello Stelvio, tra Livigno e Bormio, sono state trovate migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Stelvio Parco Argomenti discussi: Franco Claretti: Il Parco dello Stelvio è un ambiente fragile. Le Olimpiadi devno essere un momento di responsabilità condivisa. LA VALLE DEI DINOSAURI Nel Parco Nazionale dello Stelvio è stata fatta una scoperta eccezionale: nel cuore delle Alpi, a 2500 metri di quota, sono state trovate migliaia di impronte lasciate 210 milioni di anni fa da dinosauri erbivori. FRANCO CLARETTI, Di - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.