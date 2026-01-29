Franco Claretti | Il Parco dello Stelvio è un ambiente fragile Le Olimpiadi devno essere un momento di responsabilità condivisa

Il Parco dello Stelvio si prepara ad affrontare le Olimpiadi con grande attenzione. Franco Claretti, responsabile del parco, spiega che l’area è molto fragile e richiede responsabilità condivise. Mentre le montagne si riempiono di turisti per l’evento, il parco lavora per gestire i flussi e proteggere la natura. La sfida è mantenere l’equilibrio tra accoglienza e tutela ambientale.

Claretti che impatto avranno i Giochi Olimpici sul Parco? «Bisogna ricordare che la missione statutaria del Parco Nazionale dello Stelvio rimane la ricerca e la sensibilizzazione. Sono gli strumenti che abbiamo per tutelare gli ecosistemi alpini, renderli più resilienti e capaci di assorbire gli impatti dei grandi cambiamenti a cui il Parco inevitabilmente va incontro». Quali sono i cambiamenti che affrontate? «Cambiamenti sociali: il Parco è sempre più soggetto all’aumento dei flussi turistici. Anche i quelli legati a Milano-Cortina, per quanto temporanei. Cambiamenti naturali: il ritiro dei ghiacciai, il cambiamento climatico in generale e la conseguente evoluzione dell’habitat, il ritorno della fauna selvatica - orsi e lupi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

