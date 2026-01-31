Maxi controlli sulle strade di Milano 719 persone controllate | 5 guidavano sotto l' effetto di alcol e droghe

La polizia locale di Milano ha effettuato controlli intensi venerdì sera, tra piazza Napoli e piazza Emilia. Durante l’operazione, hanno fermato 719 persone e rilevato che 5 di loro guidavano sotto l’effetto di alcol o droghe. L’intervento rientra in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza sulle strade cittadine.

Pattuglione della polizia locale per le strade di Milano. Gli agenti hanno effettuato controlli serrati venerdì 30 gennaio, con posti di blocco tra piazza Napoli e piazza Emilia dalle 20.30 alle 3 di notte con l'ausilio di 80 unità. I numeri del pattuglioneSono stati ben 478 i veicoli controllati.

