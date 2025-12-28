Stretta nelle zone della movida di Milano | controllate 743 persone sotto Natale

Durante le festività natalizie, le autorità di Milano hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate della movida, verificando complessivamente 743 persone. Questa operazione, svolta nei giorni di Natale, mirava a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti, mantenendo un'attenzione particolare alle zone di maggiore afflusso di cittadini e visitatori.

Controlli in zona movida a Milano, oltre 1100 identificati - Dopo i "gravi episodi di violenza" che si sono verificati nei giorni scorsi a Milano nella zona della movida, si sono svolti nella notte servizi interforze disposti dal Prefetto di Milano, dopo la ... ansa.it

Movida violenta a Milano, sei uomini accoltellati in poche ore: 18enne gravissimo, operato due volte - È iniziata così, per delle ragioni futili, dai primi riscontri, la lite fra due dei tanti gruppi di ... corriereadriatico.it

