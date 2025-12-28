Stretta nelle zone della movida di Milano | controllate 743 persone sotto Natale
Durante le festività natalizie, le autorità di Milano hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate della movida, verificando complessivamente 743 persone. Questa operazione, svolta nei giorni di Natale, mirava a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti, mantenendo un'attenzione particolare alle zone di maggiore afflusso di cittadini e visitatori.
Nei giorni di Natale sono stati rafforzati i controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida di Milano. Nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre, come disposto dalla prefettura di Milano, le forze dell’ordine hanno svolto accertamenti nella zona di corso Como e l’area della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
