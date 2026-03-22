A Ravenna è arrivato il rappresentante di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato da Roberto Vannacci. Un comitato locale si è formato con l’obiettivo di stabilirsi nella città, secondo quanto comunicato da Filippo. La presenza del movimento è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle iniziative future o sulle motivazioni dietro questa scelta.

Futuro Nazionale, la creatura politica di Roberto Vannacci, arriva a Ravenna. Lo annuncia Filippo Battaglia, presidente del Comitato Costituente Ravenna - 210: "L’obiettivo è riaccendere il dibattito politico tra i cittadini e proporre soluzioni reali per un’area molto attiva della Romagna, che oggi affronta problemi sempre più complessi. Questa iniziativa che parte già con un numero notevole di oltre 50 iscritti, nasce perché tanti cittadini non si riconoscono più nelle politiche attuali e chiedono maggiore attenzione ai bisogni delle comunità locali" spiega Battaglia. La formazione del comitato a Ravenna è un chiaro passo per radicare Futuro Nazionale nella provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un comitato per Vannacci: "Vogliamo radicare qui . Futuro Nazionale"

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