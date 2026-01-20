Atalanta Lookman è tornato | si allena con la squadra alla vigilia dell’Athletic

Atalanta, Lookman è tornato in campo. Dopo oltre un mese di assenza, l’attaccante si è riunito alla squadra a Zingonia, tornando così a disposizione per le prossime sfide. Il suo rientro coincide con la conclusione della coppa d’Africa, dove ha contribuito al terzo posto della Nigeria. Lookman si è allenato con il gruppo, pronto a riprendere il suo ruolo nel reparto offensivo della squadra nerazzurra.

Zingonia. Dopo oltre un mese di attesa, l’Atalanta ritrova Ademola Lookman. L’attaccante nerazzurro è rientrato a Zingonia nella giornata di martedì, con una medaglia di bronzo in più al collo, conquistato con la sua Nigeria in coppa d’Africa, segnando il rigore decisivo per il terzo posto e chiudendo il torneo con 3 gol e 4 assist in 6 presenze. L’ultimo impegno del classe 1997 è stato sabato pomeriggio: post rientro dal Marocco, si è riunito ai compagni in allenamento nella seduta della vigilia della sfida contro l’Athletic Club, per la quale dovrebbe essere convocato ma almeno inizialmente partendo dalla panchina.🔗 Leggi su Bergamonews.it

