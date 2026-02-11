Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente nuove regole sulle procedure di asilo. Ora ci sono elenchi condivisi di Paesi di origine sicuri e si rafforza l’idea di Paese terzo sicuro. La decisione cambia la rotta dell’Unione su come gestire le richieste di asilo e rende più facile per i Paesi respingere le domande provenienti da Paesi considerati sicuri. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Roma, 11 feb – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche al regolamento sulle procedure di asilo, introducendo un elenco comune dei Paesi di origine sicuri e rafforzando il concetto di Paese terzo sicuro. Con 408 voti favorevoli alla lista UE e 396 al nuovo impianto sui Paesi terzi, l’Aula ha dato il via libera a una revisione che accelera le procedure e amplia gli strumenti di rimpatrio. Nel nuovo elenco figurano Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Per i cittadini di questi Stati l’esame delle domande di asilo potrà avvenire con procedura accelerata, salvo che il richiedente dimostri un rischio personale concreto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Asilo, l’UE cambia rotta: sì ai Paesi sicuri. La Remigrazione ora è una scelta politica

