Domenica 22 marzo alle 12 si terranno i funerali di Umberto Bossi nell’abbazia del monastero di San Giacomo a Pontida. La premier Meloni parteciperà alla cerimonia, che rappresenta l’ultimo saluto di un leader politico alla sua comunità. L’evento si svolgerà nella stessa località dove Bossi aveva un forte legame, e sarà seguito da un corteo di persone e rappresentanti politici.

Un estremo saluto con il suo popolo. I funerali d i Umberto Bossi scomparso nella serata di giovedì si svolgeranno a Pontida, domenica 22 Marzo alle ore 12 nell’abbazia del monastero di San Giacomo. La famiglia ha voluto che il “senatùr” condividesse “l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega”. I pensieri e i ricordi della politica si sono moltiplicati dal momento della notizia della sua scomparsa. La premier Meloni, che domenica parteciperà alle esequie ha sottolineato un tratto distintivo: “Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Umberto Bossi, domenica l’ultimo saluto nella “sua” Pontida. La premier Meloni parteciperà ai funerali

Articoli correlati

I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese.

Funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo a Pontida, il gesto della famiglia per la Lega e la PadaniaI funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo a Pontida, in provincia di Bergamo.

Tutti gli aggiornamenti su Umberto Bossi

Temi più discussi: La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Mattarella: l’Italia perde un sincero democratico; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni.

Bossi, domenica funerali a Pontida. E l’evento del centrodestra a Milano diventa un tributo al SenaturL'evento di oggi a Milano per il Sì al Referendum convertito in un tributo del centrodestra a Bossi, presente anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa ... affaritaliani.it

Funerali di Bossi a Pontida domenica 22. Il figlio Renzo 'Il funerale con il popolo della Padania e la famiglia della Lega'Il fondatore della Lega morto a 84 anni ieri all'ospedale di Varese. Il rito sarà alle 12 all'abbazia di San Giacomo Maggiore. (ANSA) ... ansa.it

Dal nostro live in diretta: Cassano Magnago la cittadina natale di Umberto Bossi ha stabilito per domenica 22 marzo una giornata di lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede comunale - facebook.com facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com