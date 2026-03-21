Nella giornata di oggi, la famiglia Bossi ha deciso di tenere i funerali nella località di Pontida, luogo simbolo dei raduni del Carroccio. Solo due esponenti politici, Giancarlo Giorgetti e Marco Reguzzoni, sono stati presenti in casa. Nel frattempo, il leader del partito ha invitato a votare Sì anche per Umberto durante un evento a Pontida.

I funerali di Umberto Bossi si terranno domani, alle 12, a Pontida. Saranno presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani, tutti i dirigenti della Lega, a partire da Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, e i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. La Lega ieri, in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi programmati, mentre Salvini ha partecipato esclusivamente allo speciale di Radio Libertà in onore del fondatore del carroccio, scomparso l’altra sera a Varese all’età di 84 anni. «Un abbraccio alla famiglia più diretta», ha detto Salvini, che ieri pomeriggio si è... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini: votare Sì anche per Umberto. L’ultimo saluto nella sua Pontida

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