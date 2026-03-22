Umberto Bossi a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La diretta

A Pontida si svolgono i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto il 19 marzo scorso all’età di 84 anni. La cerimonia riunisce familiari, amici e rappresentanti politici che si sono radunati per rendere omaggio alla figura che ha segnato la storia del partito. La giornata è dedicata alla commemorazione di Bossi e alla sua lunga attività politica.

Tutto pronto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto il 19 marzo scorso a 84 anni. QUI LE FOTO STORICHE DI BOSSI “Bossi, Bossi”, “Padania libera”, “Libertà, libertà”, “Roma ladrona, il Nord non perdona”. Sono alcuni degli slogan urlati nella piazza del Giuramento di Pontida, davanti all’abbazia di San Giacomo, dove alle 12 si terranno i funerali. Sono già centinaia i militanti del Carroccio, con foulard verdi e bandiere della Lega Lombarda con l’Alberto da Giussano, radunati davanti a un maxischermo per assistere alle esequie. Tra i primi big ad arrivare, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Umberto Bossi, a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La diretta Articoli correlati Funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo a Pontida, il gesto della famiglia per la Lega e la PadaniaI funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo a Pontida, in provincia di Bergamo. Leggi anche: Umberto Bossi, le foto storiche del fondatore della Lega Tutti gli aggiornamenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; L'addio a Umberto Bossi, i funerali saranno a Pontida; Bossi, il funerale domenica 22 a Pontida. Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti: i fazzoletti verdi il maxi-schermo«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmessaggero.it A Pontida già centinaia di militanti della Lega per l'ultimo saluto a BossiUna vita senza libertà non è vita. W Bossi. È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di Pontida, dove alle 12 si terranno i funerali di Umb ... ansa.it L’ex leghista Davide Boni ricorda Umberto Bossi, scomparso giovedì sera: “Era brusco ma vedeva molto più lontano degli altri. Ci ha fatto vivere un sogno” La critica alla Lega di Salvini: https://fanpa.ge/BK7oK facebook Oggi a Pontida i #funerali di #UmbertoBossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino x.com