Il 19 marzo si è spento all’età di 84 anni presso un ospedale di Varese il fondatore della Lega, Umberto Bossi. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. Bossi, figura centrale nel panorama politico italiano, aveva contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento leghista. Sono state diffuse anche alcune fotografie storiche che lo ritraggono nel corso della sua lunga carriera politica.

Addio a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega è morto all’età di 84 anni all’ospedale di Varese giovedì 19 marzo. Ecco alcune delle foto storiche che ripercorrono la lunga carriera politica del Senatur. Iran, 6 Paesi per un piano sicurezza nello Stretto di Hormuz: anche Italia. Trump: “Non invierò truppe di terra” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, le foto storiche del fondatore della Lega

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