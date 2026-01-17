Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari. Spalletti ha comunicato la lista dei convocati, con il ritorno di due giocatori bianconeri. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le novità sulla formazione e le ultime notizie dalla casa juventina.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 17 gennaio 2026. Convocati Juve per il Cagliari, Spalletti riabbraccia due bianconeri. La decisione su Yildiz: la lista ufficiale per il match. Ore 10.00 – Convocati Juve per il Cagliari, Spalletti riabbraccia due bianconeri. La decisione su Yildiz: la lista ufficiale per il match Probabili formazioni Cagliari Juve, Spalletti valuta il ballottaggio in attacco: panchina per Yildiz? Le ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeri

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: si complica la pista Chiesa, cosa sta succedendo. Le probabili formazioni di Cagliari Juve

Leggi anche: Convocati Juve per il Cagliari, Spalletti riabbraccia due bianconeri. La decisione su Yildiz: la lista ufficiale per il match

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato, le news del 16 gennaio; Juve vs Cremonese, probabili formazioni e ultime notizie: dubbi in difesa, Miretti verso la conferma; Miretti dietro a David, Vardy dal 1': le probabili formazioni di Juve-Cremonese; Cagliari-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Cagliari-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da sei risultati utili consecutivi, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nel 21° turno di campionato ... tuttosport.com