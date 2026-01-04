Continassa Juve | pareggio amaro contro il Lecce si fermano Conceicao e Kelly Le loro condizioni verso il Sassuolo

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, con Conceicao e Kelly che hanno lasciato il campo per infortunio. Le condizioni dei due giocatori saranno valutate in vista della gara contro il Sassuolo. Nel frattempo, la Continassa monitora gli aggiornamenti sugli infortuni e le possibili rotazioni della formazione in vista delle prossime sfide.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha inaugurato il suo 2026 pareggiando (con rammarico) 1-1 in casa contro il Lecce. Qualche strascico anche lato infortuni: si sono fermati sia Conceicao sia Kelly. Il primo per lo stesso problema fisico che lo ha costretto a saltare il Pisa, il secondo per un fastidio alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

