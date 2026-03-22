Gli Stati Uniti hanno dato all'Iran 48 ore per riaprire lo stretto di Hormuz, minacciando un attacco alle centrali energetiche se non si conforma. Nel frattempo, missili sono stati lanciati su Riad e droni su Baghdad, mentre le tensioni si estendono a livello globale. La situazione si sta aggravando in un quadro di crescente instabilità tra le due nazioni.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più pericolosa, dove il confronto non è più solo militare ma anche strategico ed energetico. Donald Trump lancia un ultimatum diretto a Teheran, fissando una scadenza precisa che trasforma lo Stretto di Hormuz nel centro del mondo. Intorno, il Medio Oriente si muove come un campo minato: missili balistici verso l’Arabia Saudita, droni nei cieli dell’Iraq, attacchi navali negli Emirati. Le grandi potenze osservano e si posizionano, mentre il G7 prova a tenere una linea comune. Intanto Israele intensifica le operazioni e l’intelligence occidentale lancia l’allarme sulla capacità iraniana di colpire anche l’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ultimatum Trump sull’Iran: 48 ore per riaprire Hormuz o attacco alle centrali. Missili su Riad, droni su Baghdad e minacce globali: il conflitto si allarga

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Tutto quello che riguarda Ultimatum Trump

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Radio1 Rai. . Teheran minaccia di colpire le infrastrutture energetiche e di desalinizzazione nella regione "appartenenti agli Usa e al regime". Poche ore prima l'ultimatum di #Trump all'Iran sullo Stretto di Hormuz, nodo cruciale per il trasporto del greggio dai - facebook.com facebook

Da Nabatyeh sotto le bombe, ho ragionato con @PietroDelSolda sugli ultimatum di #Trump all'Europa, di navi per scortare i cargo a #Hormuz. "Vuole internazionalizzare le responsabilità di un conflitto che solo lui e #Netanyahu hanno voluto". #Iran x.com