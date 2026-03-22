L' ultimatum di Trump | Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche E l' Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa

Il presidente americano ha emesso un ultimatum all'Iran, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz entro 48 ore. In caso contrario, ha annunciato che saranno prese azioni contro le centrali elettriche iraniane. L'Iran ha risposto minacciando le infrastrutture energetiche statunitensi. La situazione si sviluppa con tensioni tra le due nazioni riguardo al controllo dello stretto e alle infrastrutture strategiche.