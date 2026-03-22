L' ultimatum di Trump | Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche E l' Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa
Il presidente americano ha emesso un ultimatum all'Iran, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz entro 48 ore. In caso contrario, ha annunciato che saranno prese azioni contro le centrali elettriche iraniane. L'Iran ha risposto minacciando le infrastrutture energetiche statunitensi. La situazione si sviluppa con tensioni tra le due nazioni riguardo al controllo dello stretto e alle infrastrutture strategiche.
Esplosioni a Gerusalemme dopo l'attivazione delle sirene anti-missile. Le Idf continuano ad attaccare Hezbollah. Nella Repubblica islamica internet è spento da quattro settimane I giornalisti dell'Afp hanno udito diverse esplosioni a Gerusalemme, dopo che l'esercito israeliano aveva lanciato l'allarme per il lancio di missili iraniani verso il centro di Israele. "Al momento non si segnalano feriti", hanno dichiarato i paramedici del Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa. "I soldati dell'Idf hanno eliminato più di dieci terroristi di Hezbollah che rappresentavano una minaccia immediata per le nostre forze". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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