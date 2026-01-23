Ucraina Zelensky | Russia deve prepararsi a porre fine a questa guerra d’aggressione

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia deve prepararsi a porre fine alla guerra d'aggressione. Nel corso di un incontro con il presidente Trump, Zelensky ha sottolineato l'impegno quotidiano dei loro team nel cercare soluzioni. La situazione rimane complessa, con continui sforzi diplomatici per trovare una via verso la pace.

“Oggi abbiamo incontrato il presidente Trump e i nostri team lavorano quasi ogni giorno. Non è semplice. I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi, quasi pronti e questo conta davvero. L’ Ucraina sta lavorando con piena onestà e determinazione, e questo porta risultati e anche la Russia deve prepararsi a porre fine a questa guerra, a fermare questa aggressione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al vertice di Davos, dopo l’incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

