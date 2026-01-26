Così è stato ucciso Alex Pretti | il cellulare in mano la pistola rimossa dalla tasca gli spari a bruciapelo I video smentiscono l’Ice

L’episodio che ha portato alla morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni con origini italiane, ha suscitato molteplici versioni ufficiali. Tuttavia, i video emersi sembrano mettere in discussione le ricostruzioni dell’Ice e degli agenti coinvolti, mostrando una scena diversa da quella descritta. In Minnesota, l’importanza delle immagini come prova credibile evidenzia come le evidenze visive possano influenzare la comprensione di quanto accaduto.

New York – I video smentiscono l’Ice. In Minnesota si impone la “verità delle immagini” come unica credibile, mentre sono sotto accusa le versioni fornite dagli agenti federali e dal loro comandante Gregory Bovino: Alex Pretti, infermiere di 37 anni con lontane origini italiane, è stato crivellato mentre era a terra, come sotto un plotone d’esecuzione. Gregory Bovino, il volto senza pietà della lotta anti-immigrati Usa che arresta anche i bambini Le riprese con il telefonino, lo spray al peperoncino contro una donna, Pretti immobilizzato a terra. Gli agenti lo hanno ucciso con almeno dieci colpi sparati da più pistole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Alex Pretti ucciso dall’Ice a Minneapolis, spunta un nuovo video: l’uomo ha un cellulare in manoÈ stato diffuso un nuovo video che mostra l’episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis.

