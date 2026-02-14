Ucciso a colpi di pistola all’interno dell’auto | omicidio all’alba a Montecalvoli

Un uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola mentre era all’interno della sua auto a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte. La sparatoria ha avuto luogo all’alba, sorprendendo i residenti che hanno sentito gli spari nel silenzio mattutino. La vittima è stata trovata senza vita nella vettura da alcuni passanti che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire chi abbia aperto il fuoco e perché.

SANTA MARIA A MONTE – Sangue all'alba nel cuore del Pisano, dove un agguato in pieno stile esecuzione ha trasformato il risveglio di Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in un incubo di cronaca nera. Erano circa le 5 di questa mattina quando un 25enne, di origine straniera, è stato freddato a colpi di pistola mentre si trovava all'interno della propria auto in via della Repubblica. Un delitto spietato, consumato in pochi istanti sotto gli occhi ancora chiusi di un intero paese. Secondo le prime ricostruzioni trapelate dal fitto riserbo degli inquirenti, la vittima sarebbe stata sorpresa da un'altra vettura che l'ha affiancata nella penombra dell'alba.