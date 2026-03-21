Delitto di via Pescaria Dongellini interrogato dal Gip in ospedale

Sabato 21 marzo, intorno alle 14, l’uomo coinvolto nel delitto di via Pescaria è stato interrogato dal Gip in ospedale. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato che entrambi avevano in mano un coltello. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto e raccogliere ulteriori elementi. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte degli investigatori.

LE INDAGINI. L’interrogatorio sabato 21 marzo intorno alle 14: l’uomo ha detto che entrambi impugnavano un coltello. L’uomo, la mattina del 18 marzo, ha colpito la 41enne, con cui era sposato da un anno, con 19 coltellate. Assistito dall’avvocato Stefania Battistelli, nella mattinata del 21 marzo, in sede di udienza di convalida l’uomo ha scelto di raccontare la sua versione di quanto accaduto quella mattina (affermando che entrambi avevano impugnato un coltello) ma anche dei precedenti litigi. Un racconto che sarebbe però smentito nei fatti. Nei giorni scorsi, davanti al pm Antonio Mele (che ha presenziato all’udienza di convalida) e al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, Dongellini si era avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Delitto di via Pescaria, Dongellini interrogato dal Gip in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Dongellini interrogato in ospedale. Martedì a Bergamo i funerali di Valentina Leggi anche: Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Tutto quello che riguarda Delitto di via Pescaria Dongellini... Temi più discussi: Omicidio di via Pescaria, per la prima volta a Bergamo sarà applicata la nuova legge sul femminicidio; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il marito; Femminicidio a Bergamo: Valentina Sarto, 41 anni, uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini. Lui è in arresto; Delitto di via Pescaria, Dongellini interrogato dal Gip in ospedale. Delitto di via Pescaria, Dongellini interrogato dal Gip in ospedaleConcluso l’esame sabato 21 marzo intorno alle 14: l’uomo deve rispondere dell’uccisione della moglie Valentina Sarto. ecodibergamo.it Femminicidio in via Pescaria. Valentina Sarto, 41 anni, uccisa a coltellate dal maritoFemminicidio a Bergamo. Una donna di 41 anni, Valentina Sarto, è stata uccisa a coltellate dal marito nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un’abitazione di via Pescaria, in zona stadio. bergamonews.it Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli dalla consulenza chiesta di pm che indagano su Andrea Sempio: "Chiara lottò con l'assassino" facebook