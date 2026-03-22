Un uomo ha ucciso il rivale in amore dopo averlo trovato con la propria fidanzata. Dopo aver sparato, si è allontanato dal luogo del fatto e ha chiamato il 112, confessando di essere stato lui. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo, che si è consegnato spontaneamente. La vicenda è ancora al centro delle indagini da parte delle forze dell’ordine.

Fugge dopo aver sparato al rivale in amore poi chiama il 112 e si consegna: "Sono stato io". Si è conclusa così, nel giro di poche ore, la caccia all’uomo scattata nella notte tra venerdì e sabato dopo l’ omicidio di un albanese di 29 anni, ucciso a colpi di pistola nella zona di Olmo, alle porte di Arezzo. In manette è finito un connazionale di 35 anni, incensurato e residente da tempo nell’Aretino. L’uomo, che era fuggito dal luogo del delitto a bordo di un’Audi bianca, ha contattato direttamente il numero di emergenza circa due ore dopo il delitto, indicando la propria posizione per costituirsi. Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile lo hanno raggiunto nelle colline sopra Rigutino, dove li stava aspettando a bordo della sua auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccide il rivale in amore. Vede la fidanzata con l’ex. Gli spara e poi si consegna

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