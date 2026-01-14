Vede il vicino parcheggiare sotto casa gli spara dalla finestra e lo uccide | Volevo solo intimidirlo

Un episodio di violenza tra vicini di casa si è concluso con l’omicidio di Luca Carbone, pizzaiolo di 47 anni, ritrovato morto nella sua auto a Cosenza il 13 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, l’autore dello sparo avrebbe agito per intimorire, ma il gesto si è trasformato in tragedia. Le indagini mirano a chiarire le motivazioni e eventuali ruggini che potrebbero aver portato a questo grave fatto di cronaca.

Ci sarebbero vecchie ruggini tra vicini di casa all'origine dell'omicidio di Luca Carbone, il pizzaiolo di 47 anni trovato morto nella sua auto a Cosenza il 13 gennaio. Poco dopo il ritrovamento del corpo è stato arrestato un vicino di casa. L'uomo, Francesco De Grandis, ha ammesso di avere.

