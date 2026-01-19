Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si analizza il ruolo di Füllkrug nel Milan, definendolo come un’alternativa a Pio. La rassegna stampa offre aggiornamenti sulle principali notizie di calcio, con focus su Milan e calciomercato, fornendo un quadro chiaro e puntuale delle ultime novità del settore.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa a oltranza tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, centravanti francese che i bianconeri vorrebbero avere a disposizione già a partire dalla prossima sfida di campionato, quella dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Possibile anche l'arrivo in bianconero di Daniel Maldini dall'Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Milan, Füllkrug l’anti-Pio: ecco a cosa servono i 9”

Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth”

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, 23 dicembre 2025, si segnala la decisione riguardante Füllkrug, che potrà giocare con una deroga, causando il rinvio di Milan-Como a Perth. La rassegna stampa offre aggiornamenti su calcio, il mercato dei rossoneri e altre notizie di attualità sportiva. Un approfondimento sulle ultime novità in un contesto di costante cambiamento nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Prima pagina Tuttosport: “Nkunku gol e il Milan si rigonfia: doppietta per … Füllkrug”

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, si analizzano le ultime notizie sul calcio, con particolare attenzione al Milan. La vittoria di Nkunku, autore di una doppietta, ha rafforzato le ambizioni della squadra, mentre si fanno strada anche aggiornamenti sul calciomercato e sulle altre novità della settimana. Un approfondimento completo sulle dinamiche di una stagione ancora ricca di incognite e opportunità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Rabiot e Allegri braccano l'Inter!" - All'indomani della vittoria di ieri del Milan sul campo del Como, che in questo campionato non aveva mai perso in casa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima ... milannews.it