Trabia tutto pronto per il Carnevale | una settimana di festa tra carri e tradizioni

Trabia si prepara a vivere una settimana di festa. I carri allegorici sono pronti, e le strade si riempiranno di musica e colori. La comunità locale si mette in moto per organizzare le tradizioni che richiamano sempre più visitatori da tutta la Sicilia. La festa del Carnevale di Trabia si avvicina, e gli abitanti sono già in fermento.

Protagoniste della manifestazione saranno le sfilate dei carri allegorici e dei. CARNEVALE TRABIESE 2026 Dall'11 al 17 febbraio Trabia si riempie di colori, musica, maschere e sorrisi! Ti aspettano sfilate di carri allegorici e gruppi appiedati, animazione, buon cibo e tanta allegria per grandi e piccini. Preparati a vivere il Carnev

