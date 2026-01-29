Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai vicino alla conclusione. Secondo le ultime voci, tutto è pronto per la firma del contratto del portiere francese. La società rossonera sta per ufficializzare il prolungamento del suo contratto, assicurandosi ancora una volta le prestazioni di uno dei migliori nel suo ruolo. La notizia circola con insistenza e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. Ecco cosa è successo Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Maignan, tutto pronto per la firma sul contratto del portiere francese? Ufficialità vicina!

Approfondimenti su Maignan Portiere

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maignan Portiere

Argomenti discussi: Maignan rinnova con il Milan: stipendio raddoppiato, firmerà fino al 2031; Errore rinnovare Maignan per solo 5 anni! Leao? E' al 40-50%: l'intervento del noto giornalista-tifoso del Milan; Sky Sport - Milan-Maignan, ora il rinnovo è a un passo: risolto il nodo commissioni, fissato l'appuntamento finale; Milan, a giorni altro incontro con Maignan: si lavora per la fumata bianca.

Novità Milan: non solo Maignan, pronto un altro super rinnovo! Contatti già avviatiIl Milan è al lavoro per un altro rinnovo di contratto dopo quello di Mike Maignan: già avviati i dialoghi con gli agenti del calciatore. spaziomilan.it

Rinnovo Maignan, tutto pronto per il faccia a faccia: ok alle commissioni, si lavora sull’ultimo punto. Le ultimissimeRinnovo Maignan, tutto pronto per il faccia a faccia: ok alle commissioni, si lavora sull’ultimo punto. Le ultimissime Il conto alla rovescia per il rinnovo più atteso del mercato rossonero sta per te ... calcionews24.com

#Maignan, il #rinnovo è servito: ecco quando firmerà il nuovo contratto a 'Casa #Milan' facebook

Milan, conto alla rovescia per il rinnovo di Maignan: possibile firma nel weekend x.com