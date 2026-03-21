Dopo la partita tra Milan e Torino, il giocatore rossonero Zachary Athekame ha commentato l’incontro. Ha sottolineato l’importanza dell’unione all’interno della squadra e ha evidenziato come questa coesione rappresenti la loro forza. Le sue parole sono state rilasciate a pochi minuti dal termine della sfida disputata a San Siro.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Milan TV' il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole. "Prima del secondo tempo con l'allenatore abbiamo parlato bene e siamo entrati in campo cattivi. Voglio fare le cose nel modo giusto. Lavoro molto in allenamento a Milanello con tutti. Quando entro in campo voglio fare bene. Sono molto contento sia di me che della squadra. Sono contento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Athekame decisivo contro il Torino: “Noi siamo molto uniti, insieme, è la nostra forza”

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