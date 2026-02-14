Milan Ricci dopo la vittoria contro il Pisa | Modric esempio per tutti Dobbiamo migliorare

Dopo la vittoria del Milan contro il Pisa, Ricci ha detto che Modric rappresenta un modello da seguire. La squadra rossonera ha conquistato i tre punti grazie a una prestazione solida, ma Ricci ha sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento. Il centrocampista ha aggiunto che l’esperienza di Modric può aiutare i giovani a crescere più rapidamente. La partita si è giocata alla 'Cetilar Arena' di Pisa, davanti a un pubblico di tifosi appassionati.

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Mi ha passato la palla e sinceramente mi aspettavo tutti tranne che lui. Invece è arrivato dal nulla, da dietro. Nonostante l’età ha sempre tanta fame di vincere e di non mollare mai un centimetro. Un esempio per noi e per tutti quello che lo vedono da fuori”. “È una grande forza, tante volte chi viene chiamato in causa un po’ meno si chiude e non tutti reagiamo allo stesso modo, non siamo tutti uguali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luka Modric ha dominato in campo e ha portato il Milan a vincere a Pisa, nonostante una partita complicata.

