Tutela del Made in Italy | il PSI del Golfo di Policastro sostiene la mobilitazione di Coldiretti

Il PSI del Golfo di Policastro sostiene la mobilitazione di Coldiretti contro il codice doganale europeo, che permette l’ingresso di prodotti esteri a basso costo. La causa deriva dalla preoccupazione per la tutela del Made in Italy e la difesa delle imprese locali. La proposta mira a coinvolgere i Comuni della zona in una protesta concreta, con l’obiettivo di fermare pratiche che minacciano le produzioni tradizionali. La mobilitazione si prepara a coinvolgere operatori e cittadini nel territorio.

Il Partito Socialista Italiano – Coordinamento del Golfo di Policastro esprime pieno e convinto sostegno all’iniziativa promossa da Coldiretti Salerno, finalizzata a coinvolgere i Comuni del Golfo di Policastro nella mobilitazione per l’abolizione dell’attuale codice doganale europeo che consente di etichettare come italiani prodotti che italiani non sono fin dall’origine della materia prima.La normativa vigente, contenuta nel codice doganale dell’Unione Europea, stabilisce infatti che l’origine di un prodotto venga attribuita al Paese in cui avviene l’ultima lavorazione sostanziale. Un principio che, di fatto, genera ambiguità e rischia di trarre in inganno i consumatori, compromettendo la trasparenza del mercato e penalizzando i produttori italiani ed europei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

