tuffo nei sapori fra tartufo e cioccolato

Una domenica di eventi anima il territorio con numerose iniziative dedicate ai sapori, tra tartufo e cioccolato. Le strade si riempiono di stand e degustazioni, attirando appassionati e curiosi di tutte le età. La giornata offre anche momenti culturali, con esposizioni e spettacoli che coinvolgono il pubblico in un’alternanza di attività gustose e interessanti.

Una domenica di eventi. Il territorio si anima con appuntamenti per tutti i gusti. Anzi gustosi. Fra cultura. musica, tradizioni e buon cibo. Oggi ultimi giorno della mostra mercato del tartufo marzuolo a Cigoli tra stand, prodotti tipici e degustazioni. E’ il giorno clou del grande evento di promozione del tartufo di primavera di cui San Miniato è una della culle d’Italia: oggi è anche il giorno della Disfida del Marzuolo, una simpatica sfida culinaria tra cuochi dilettanti. Sempre in questa giornata ci sarà poi l’apericena con musica live dei Riego al Circolo di Stibbio, perfetta per concludere la giornata. Per gli amanti della cultura, ci sono le giornate del Fai con aperture straordinarie come il giardino pensile vescovile, il Museo Diocesano e la Torre di Matilde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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