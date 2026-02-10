Salerno in love 2026 | emozioni fra dolcezze sapori

Salerno si appresta a vivere quattro giorni di festa e sapori lungo il Lungomare Trieste. Dal 12 al 15 febbraio, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico di dolcezze e momenti romantici, con tanti stand e iniziative pensate per celebrare l’amore. L’evento, alla sua seconda edizione, promette di attirare residenti e visitatori, pronti a condividere emozioni e gusto in un’atmosfera speciale.

Salerno si prepara a celebrare l'amore con la seconda edizione di "Salerno in Love", un evento che animerà il Lungomare Trieste dal 12 al 15 febbraio 2026, dalle 10:00 a mezzanotte. L'iniziativa, promossa da CNA Salerno, Associazione Italia Eventi e sostenuta dal Comune di Salerno, dalla Camera di Commercio e da UNOE, offrirà un fine settimana ricco di eventi, musica, installazioni artistiche e un mercatino dedicato all'artigianato locale e alle eccellenze gastronomiche. L'evento si propone come un omaggio alla festa di San Valentino, trasformando il lungomare in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l'amore in tutte le sue forme.

