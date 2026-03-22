Trump | colpiremo centrali elettriche se Iran non riapre Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno le centrali elettriche dell’Iran. Ha inoltre affermato che, senza questa azione, l’Iran rischia di perdere le sue infrastrutture energetiche e di tornare all’età della pietra in 48 ore. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso pubblico.

Trump: “L’Iran perderà le sue infrastrutture energetiche e tornerà letteralmente all’età della pietra in 48 ore. Trump avverte: “Se l’Iran non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ORE da questo preciso momento, gli Stati Uniti d’America colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche,cominciando da quella più grande!” (ANSA) – TEHERAN – L’esercito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “colpiremo centrali elettriche se Iran non riapre Hormuz” Articoli correlati Ultimatum di Trump all’Iran: “Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il presidente Donald Trump ha dato all’Iran un ultimatum di 48 ore per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopodiché, a suo dire, gli Stati Uniti... Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran Tutto quello che riguarda Trump colpiremo centrali elettriche se... Temi più discussi: Trump, Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche; Guerra in Iran, notizie di domenica 22 marzo 2026; Trump, Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche; Trump lancia l'ultimatum: l'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche. Teheran ribatte. L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra. Trump: Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettricheGli Emirati Arabi Uniti hanno risposto al lancio di attacchi aerei da parte dell'Iran. Esplosioni a Gerusalemme (ANSA) ... ansa.it Ultimatum di Trump: «L’Iran riapra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche». Le 6 condizioni di Teheran per la fine della guerraDopo l'ultimatum del presidente Usa, le forze armate iraniane annunciano che, in caso di attacco alle infrastrutture energetichedella Repubblica islamica, «tutte le infrastrutture statunitensi nella r ... editorialedomani.it Guerra, Iran: Trump minaccia di colpire le centrali se entro 48 ore non riapre lo stretto di Hormuz. Che cos'è questo snodo Perché è così importante a livello strategico ed economico Vediamolo facebook Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo siti energetici”. La replica: “Lasceremo la regione al buio” x.com