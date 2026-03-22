Il 22 marzo, le notizie riguardano un messaggio di Trump rivolto all’Iran, chiedendo a Teheran di aprire lo stretto di Hormuz entro 48 ore. In caso contrario, minaccia di colpire le centrali elettriche del paese. La situazione si inserisce nel quadro di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, con notizie in tempo reale su un attacco degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Su X NetBlocks ricorda che “pochi strumenti di elusione funzionano, poiché le autorità intensificano la repressione contro gli utenti di connessioni satellitari e Vpn al di fuori della lista bianca approvata dallo Stato”. Testimoni sentiti da Al Jazeera affermano di incontrare “estreme difficoltà” nel raggiungere il mondo esterno e, dato che la guerra non accenna a finire, non è possibile prevedere con certezza quando i collegamenti verranno ripristinati. L’esercito iraniano ha minacciato di attaccare tutte le infrastrutture energetiche legate agli Stati Uniti e a Israele in Medio Oriente qualora le sue centrali elettriche venissero prese di mira. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”

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