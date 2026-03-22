Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha attaccato duramente il presidente israeliano Isaac Herzog, definendolo “un bugiardo” in un’intervista all’emittente israeliana Channel 14. Trump ha affermato che Herzog avrebbe promesso di concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, ma che “non lo ha mai fatto”. “È una persona debole e un uomo patetico per non averlo fatto. Non è un leader”, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che “Bibi dovrebbe concentrarsi sulla guerra, non su sciocchezze”. Già la scorsa settimana Trump aveva criticato Herzog, definendolo “debole e inefficace” e accusandolo di usare la questione della grazia come leva nei confronti di Netanyahu. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump attacca il presidente israeliano: “Herzog è un bugiardo”

Articoli correlati

Sydney, proteste contro il presidente israeliano HerzogSydney è stata teatro di proteste significative in seguito alla visita del Presidente israeliano Isaac Herzog, giunto in Australia per esprimere...

Leggi anche: Australia: 'Herzog fuori!', proteste per la visita del presidente israeliano

Contenuti e approfondimenti su Trump attacca

Temi più discussi: Trump, attacco alla Nato: Commette errori stupidi, l’alleanza ormai è inutile; Fed, Trump attacca ancora Powell: taglio immediato dei tassi, serve riunione straordinaria; Trump attacca Newsom sulla dislessia: Un presidente non dovrebbe avere disturbi dell’apprendimento; Guerra Iran, Trump: Non voglio un cessate il fuoco. E attacca alleati Nato: Codardi.

Guerra Iran, Teheran: se Usa attaccano centrali chiudiamo Hormuz. Axios: «Trump cerca una squadra per negoziare»Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie ... leggo.it

Trump attacca la Nato e minaccia: Codardi, ce ne ricorderemoIn un continuo crescendo il nuovo affondo lo comunica via Truth, il social di sua proprietà. Gli alleati della NATO non vogliono unirsi alla battaglia, si lamentano dell'alto prezzo del petrolio ma no ... tg.la7.it

Trump attacca i democratici: “L’Ice negli aeroporti per aiutare gli agenti della sicurezza” https://gazzettadelsud.it/p=2187644 facebook

Trump attacca la Nato e minaccia: “Codardi, ce ne ricorderemo” x.com