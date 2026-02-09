Australia | ' Herzog fuori!' proteste per la visita del presidente israeliano

Migliaia di persone si sono ritrovate oggi a Canberra per protestare contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog. La folla ha scandito slogan e chiesto la fine della sua visita, mentre gruppi di sinistra e filo-palestinesi annunciano altre manifestazioni in diverse città australiane. La tensione è salita in un paese già diviso sull’argomento.

Canberra, 9 feb. (Adnkronos) - Migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog in Australia, mentre gruppi di sinistra e filo-palestinesi stanno pianificando ulteriori manifestazioni in tutto il paese. I manifestanti hanno scandito slogan contro Herzog e Israele, tra cui "Herzog fuori", "Herzog è un terrorista", "Globalizziamo l'Intifada" e "C'è una sola soluzione: la rivoluzione dell'Intifada". Altri hanno gridato: "Basta Israele, Israele è uno stato terrorista", "Liberazione, liberazione, la Palestina è la nostra nazione" e "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". 🔗 Leggi su Iltempo.it

