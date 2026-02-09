Migliaia di persone si sono ritrovate oggi a Canberra per protestare contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog. La folla ha scandito slogan e chiesto la fine della sua visita, mentre gruppi di sinistra e filo-palestinesi annunciano altre manifestazioni in diverse città australiane. La tensione è salita in un paese già diviso sull’argomento.

Canberra, 9 feb. (Adnkronos) - Migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog in Australia, mentre gruppi di sinistra e filo-palestinesi stanno pianificando ulteriori manifestazioni in tutto il paese. I manifestanti hanno scandito slogan contro Herzog e Israele, tra cui "Herzog fuori", "Herzog è un terrorista", "Globalizziamo l'Intifada" e "C'è una sola soluzione: la rivoluzione dell'Intifada". Altri hanno gridato: "Basta Israele, Israele è uno stato terrorista", "Liberazione, liberazione, la Palestina è la nostra nazione" e "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Australia: 'Herzog fuori!', proteste per la visita del presidente israeliano

Approfondimenti su Herzog Fuori

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Herzog Fuori

Argomenti discussi: Herzog arriva tra proteste e sostegno della comunità ebraica; Il presidente israeliano visita il luogo del massacro di Bondi Beach a Sydney e incontra le famiglie delle vittime.

Australia: 'Herzog fuori!', proteste per la visita del presidente israelianoCanberra, 9 feb. (Adnkronos) - Migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog in ... iltempo.it

Vinyl of the day. Uscito nel 2020, questo secondo album del duo australiano composto da Kirsty Tickle (sassofono) e Jonathan Boulet (batteria e campionamenti) ha consolidato la loro fama come una delle realtà più incendiarie del panorama noise-rock/jazz- facebook